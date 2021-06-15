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Olay yeri Antalya! 15 yıllık polis memuru intihar etti

Olay yeri Antalya! 15 yıllık polis memuru intihar etti

 ANTALYA'da, 15 yıllık polis memuru Hakan A. (42), emniyet binasının 4'üncü katında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi. 

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 4'üncü katında yer alan Lojistik Büro Amirliği'nde meydana geldi. 15 yıllık polis memuru Hakan A., bilinmeyen nedenle tabancasıyla başına tek el ateş etti.

Silah sesini duyan mesai arkadaşları, hemen Hakan A.'nın yanına gitti. Kanlar içinde yerde yatan Hakan A. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Hakan A.'yı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hakan A., polis eskortu eşliğinde Antalya'daki özel sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Ameliyata alınan Hakan A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan A.'nın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hakan A.'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yapılacak otopsinin ardından cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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