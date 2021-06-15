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SunExpress ile Antalya-Lübliyana uçuşları başlıyor

SunExpress ile Antalya-Lübliyana uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 18 Haziran itibarıyla merkezi Antalya'dan Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya direkt tarifeli uçuşlara başlayacak.

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SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, bu yaz Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletiyor.

SunExpress bu yaz, merkezi Antalya'dan Lübliyana'ya direkt tarifeli uçuşlara başlayacak. Antalya'yı hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, 18 Haziran itibarıyla Antalya'dan karşılıklı seferlerle sunacağı yeni dış hat destinasyonu Lübliyana'ya haftada iki kez, pazartesi ve cuma günleri uçuş gerçekleştirecek.

Antalya'dan bu yaz dış hatlarda 6, iç hatlarda ise 2 yeni destinasyon sunan SunExpress, yeni uçuşlarla beraber merkezi Antalya'yı dış hatlarda 38, iç hatlarda ise toplamda 10 noktaya bağlıyor.

SunExpress, geçen günlerde salgın ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle durgun geçen bir yılın ardından 2021 yazında Türk turizminin güçlü bir dönüş yapmasına destek olacağını açıklamıştı.

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