Rıdvan Dilmen 'Ali Koç ile görüştüm' deyip bombayı patlattı

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aktardı. Ali Koç ile görüştüğünü belirten Dilmen, teknik direktörün 1 hafta içinde belli olacağını söyledi.

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Fenerbahçe'de 2. kez başkan adayı olan Ali Koç yabancı bir teknik direktör ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Başkan Koç, geçtiğimiz sezon hem sportif direktörlük hem teknik direktörlük görevi yapan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Bu gelişmelerden sonra gözler Fenerbahçe'deki yeni teknik direktör kararına çevrildi. Geçtiğimiz sezon yorumculuğu bırakan ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilmen, Ali Koç ile de görüşmesini aktardı.

'Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.'

Sergen Yalçın bilmecesi cuma gününe kadar çözülüyor

'Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın, büyük bir iş başardı ve takımı şampiyon yaptı. Fatih Terim'li Galatasaray, ne derseniz deyin Malatyaspor kalecisi Ertaç, olağanüstü oynamasa şampiyon olacaktı. Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın'la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanamamış. ''Cumaya kadar sonuçlanır.'' dedi.'

"Ali Bey'le bugün görüştüm..."

'Galatasaray kongre sürecinde, takım hazırlıklara Selçuk İnan ve Necati Ateş'le başlamak zorunda kaldı. Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey'le bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur dedi.'

'Yöneticilerin iyi niyetinden şüphem yok ama toplamda 60 milyon taraftarı olan 3 kulübün henüz anlaşmaya varıp imza attıkları bir teknik direktörleri yok! Geç kalmadık mı?'

'Hadi 1 hafta 10 güne teknik direktörleri bulduk. Peki ya transferler? Kimler gelecek, kimler gidecek? Yeni teknik direktör hangi mevkilere oyuncu isteyecek, kadroda kimleri istemeyecek?'

'Kesin olan bir şey var ki takımlar kısa vadede tam kadroda çalışmaya başlayamayacak. Ayrıca 3 büyüklerden Galatasaray ve Fenerbahçe ön eleme oynayacak. Bu ön elemeye hazır olacaklar mı hem fizik hem kadro olarak? Geç kalmadık mı?'