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Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi! Terör örgütüne 5 milyarlık darbe

Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi! Terör örgütüne 5 milyarlık darbe

Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirildi. Bu sayede terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlaması da engellendi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Lice İlçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya Mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda;

-(22) milyon kök kenevir bitkisi,
-(700) bin kök skunk bitkisi,
-(188) kg toz esrar,
-(2) kg kubar esrar,
-(10) adet su motoru,
-(36) bin metre sulama hortumu ele geçirilirken, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

520 ton toz esrarın önüne geçildi
Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlaması da engellendi.

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