Duru'nun ailesi isyanda! Kazayı yapana ev hapsi Deliller karartılıyor mu

Antalya'da yaya geçidinde yürürken arabanın çarpmasıyla hayatını kaybeden Duru için aile isyanda. Duru'nun ölümüne sebebiyet veren sürücüye ev hapsi verildi.

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Duru Akça (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca, halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi.

Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçmeye başlayan hala ve yeğenini gören 2 araç, durup yol verdi.

Hastanede can verdi

Arkadan gelen Berna Yıldırım Başak’ın kullandığı otomobil ise durmadı ve Duru'ya çarptı.

Hastaneye kaldırılan Duru Akça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kazanın ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bebek arabasına tutunan çocuğa nasıl vuruyorsun?

Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna Yıldırım Başak’tan şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, “Duru, halası ile birlikte yürürken biri halk otobüsü iki araç duruyor, 'geçin' diyor. Arkadan gelen Berna Yıldırım Başak’ın kullandığı lüks araç ise durmuyor. Bizim canımızı yaktı. Hiçbir zaman kızımız geri gelmeyecek. Başkasının canı yanmasın. Bebek arabasına tutunan bir çocuğa, nasıl vuruyorsun?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Çocukları var diye ev hapsi verildi

Kaza sonrası gözaltına alınan ve Demircikara Polis Merkezi’ne götürülen Berna Yıldırım Başak, buradaki ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum." dedi.

Berna Yıldırım Başak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Başak hakkında, 1 ve 3 yaşlarında çocuklarının bulunması göz önüne alınarak, adli kontrolle ev hapsi kararı verildi.

Ayrıca Başak'a, yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Duru asıl şimdi öldü

Minik Duru’nun ölümüne neden olan kadın sürücü Berna Yıldırım Başak’ın adli kontrol şartı ile ev hapsine alınmasına, Akça Ailesi sert tepki gösterdi.

Baba Ali ve anne Teslime Akça, "Akıl alır gibi değil. 6 yaşında bir çocuk ölüyor. 1 saat bile gözaltında kalmadan, adli kontrol şartı veriliyor. Duru asıl şimdi öldü. Biz adalet önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Avukatımız aracılığı ile karara itiraz edeceğiz." dedi.