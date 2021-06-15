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İran üssüne hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İran üssüne hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

SURİYE'nin Deyrizor ilinde, İran Devrim Muhafızları üssüne, aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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AA'nın, bölgedeki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Deyrizor'un Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde, İran Devrim Muhafızlarının İmam Ali isimli üssüne dün gün içinde hava saldırısı düzenlendi.

Aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızlarından 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

İran'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu hava saldırısını, şimdilik üstlenen olmadı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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