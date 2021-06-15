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Antalya'da müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi! 'Vermezsen herkese izletirim'

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi! 'Vermezsen herkese izletirim'

ANTALYA'da 25 yaşındaki S.B. isimli genç kadın, birliktelik yaşadığı erkek arkadaşından evli olduğunu öğrenince ayrıldı. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişi tarafından özel görüntüleriyle tehdit edildiğini iddia S.B., suç duyurusunda bulundu.

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Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belirtti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

"Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde..."
S.B., "Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim. Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin" dedi.

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