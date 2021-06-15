Avustralya ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan İngiltere ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra yapılan ilk anlaşma oldu

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Tehan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison’ın Londra’daki müzakerelerden sonra serbest ticaret anlaşmasına vardığını açıkladı.

Tehan “iki Başbakan Londra’da serbest ticaret anlaşması konusunda olumlu bir görüşme yaptı. Yapılan anlaşma, iş ve serbest ticaret için önemli. Anlaşma aynı zamanda iki liberal demokrasinin beraber çalıştığında başarabileceklerini de gösteriyor” şeklinde değerlendirme yaptı.