Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde yaşayan Onat ailesi, okutup, meslek sahibi yaptıkları çocukları sayesinde hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. İlkokulu bitirdikten sonra yaşadığı köyde 40 yıldır arıcılık yapan ve buradan kazandığı parayla ailesini geçindiren Hamza Onat'ın kızlarından 1'i doktor, 1'i mimar, 1'i de öğretmen oldu.