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Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

HAKKARİ'de arıcılık yaparak zor koşullarda ailesini geçindiren fedakar babanın 10 çocuğunun mesleklerini duyan hem şaşırdı hem takdir etti.

Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde yaşayan Onat ailesi, okutup, meslek sahibi yaptıkları çocukları sayesinde hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. İlkokulu bitirdikten sonra yaşadığı köyde 40 yıldır arıcılık yapan ve buradan kazandığı parayla ailesini geçindiren Hamza Onat'ın kızlarından 1'i doktor, 1'i mimar, 1'i de öğretmen oldu. 

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Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

Erkek çocuklarından ise 2'si doktor, 1'i mimar, 1'i mühendis, 2 tanesi de öğretmen olmayı başardı. 

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Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

Onat ailesinin en küçük ferdi olan lise son sınıf öğrencisi Polat ise Tıp Fakültesi'ne girmeye hazırlanıyor. 

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Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Hamza Onat, eşi ile birlikte hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını anlattı. 

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