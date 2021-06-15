Hakkari'de arıcılıkla 10 çocuk büyüttü mesleklerini duyan şaştı kaldı
HAKKARİ'de arıcılık yaparak zor koşullarda ailesini geçindiren fedakar babanın 10 çocuğunun mesleklerini duyan hem şaşırdı hem takdir etti.
Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde yaşayan Onat ailesi, okutup, meslek sahibi yaptıkları çocukları sayesinde hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. İlkokulu bitirdikten sonra yaşadığı köyde 40 yıldır arıcılık yapan ve buradan kazandığı parayla ailesini geçindiren Hamza Onat'ın kızlarından 1'i doktor, 1'i mimar, 1'i de öğretmen oldu.
Erkek çocuklarından ise 2'si doktor, 1'i mimar, 1'i mühendis, 2 tanesi de öğretmen olmayı başardı.
Onat ailesinin en küçük ferdi olan lise son sınıf öğrencisi Polat ise Tıp Fakültesi'ne girmeye hazırlanıyor.
Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Hamza Onat, eşi ile birlikte hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını anlattı.