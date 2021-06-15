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Afganistan'da çocuk felci aşılaması yapan görevlilere saldırı: 4 ölü 3 yaralı

Afganistan'da çocuk felci aşılaması yapan görevlilere saldırı: 4 ölü 3 yaralı

AFGANİSTAN'ın Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşılaması yapan görevlilere gerçekleştirilen 3 ayrı silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin 3 farklı noktasında çocuk felci aşılaması yapan sağlık görevlilerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Aşılama kampanyasının başkanlığını yürüten Doktor Jan Mohammad yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin şehrin 3 farklı noktasında sağlık görevlilerini hedef alması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mohammad, "3 aylık aradan sonra bugün faaliyetlerimize başlamamızın ikinci günüydü, ancak bir kez daha işlemleri askıya almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Nangarhar Valisi Zia ul Hak Amarkhil de polisin saldırıları araştırdığını aktardı. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

"Batı casusluk için kullanıyor"
Silahlı kişiler geçtiğimiz Mart ayında da çocuk feci aşısı için çalışan 3 kadını öldürmüş, saldırılar aşılama faaliyetlerinin askıya alınmasına yol açmıştı.
Afganistan'ın belli bir kesimi, aşılara karşı çıkıyor ve militanlar aşıların Batı tarafından casusluk için kullanıldığını iddia ederek sık sık sağlık çalışanlarına saldırı gerçekleştiriyor.

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