Telafi eğitimi MEB ne zaman müfredat belli oldu mu?

Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi nedeniyle uzaktan, online eğitim gören öğrenciler için MEB telafi eğitimi hazırladı. İsteyen öğrencilerin gireceği telafi eğitiminde yoklama zorunluluğu olmayacak. Peki telafi eğitimi müfredatı nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve lise telafi eğitimi müfredat bilgisi geldi mi?

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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak ve nasıl olacak sorusu öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde. Bu sene okullar 18 Haziran'da kapanacak ve karneler dağıtılacak. Pandemi nedeniyle öğrenciler için telafi eğitimi hazırlayan MEB detayları açıkladı.

Telafinin eğitim müfredatı üzerinden yapılması da isteniyor. Yani okullarda eğitim döneminde görülen derslerin içeriklerinin de eksiklikleri giderme şeklinde yapılması talep ediliyor. Müfredatta da telafi olacak mı merak konusu...

Telafi eğitimi nasıl olacak: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ömer İnan, yaz dönemi kapsamında nasıl bir telafi olacak ona dair ayrıntılar verdi.

Buna göre isteyen öğretmen ve öğrencilere ikametlerinin bulunduğu yerlerde, ayrıca tatil adreslerinde telafi derslere katılma hakkı tanınacak. Yani okulun bulunduğu şehirde olma şartı olmayacak.

Telafi programında sanat, Spor ve kültürel etkinlikler için de imkanlar oluşturulacak. Öğrentmenler bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecek.