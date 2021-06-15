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Çalışanlarını gözetleyen IKEA Fransa'ya 1 milyon euro'luk ceza

Çalışanlarını gözetleyen IKEA Fransa'ya 1 milyon euro'luk ceza

IKEA Fransa, 'çalışanları illegal bir şekilde gözetlediği' iddialarıyla hakkında devam eden yargılama sonucunda 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

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İsveç merkezli mobilya devi IKEA'nın Fransa koluna aralarında şirketin eski yöneticileri ile polis yetkilileri de bulunan 15 kişiye, çalışanlara ve müşterilere yönelik 'casusluk' yaptıkları suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sputniknews'te yer alan habere göre devam eden yargılama sonucunda, mahkeme IKEA'yı 1 milyon euro tazminatla cezalandırdı. 

Suçlamaların ardından, IKEA Fransa 4 çalışanını işten çıkardı ve şirket içi bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

İsveçli şirketin Fransız şubesi, birkaç yıl boyunca çalışanlarını gözetlemek için banka hesaplarını incelemekle ve sahte çalışanlar kullanarak mahremiyetlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

IKEA'nın Fransa'da 34 mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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