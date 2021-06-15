Adrien Moerman Anadolu Efes'e veda etti

Anadolu Efes ile sözleşmesi sona eren Adrien Moerman, lacivert-beyazlı takıma veda etti.

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Hem THY Euroleague hem de Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'te ilk ayrılık yaşandı.

Lacivert-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Moerman, sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu üç yılda bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Burada iyi insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz" açıklamasıyla takıma veda etti.

THY Euroleague'de 41 maça çıkan Moerman, 6.4 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Fransız basketbolcu, Efes ile üç sezonda 1 Avrupa Ligi, 2 Süper Lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.