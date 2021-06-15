BIST 1.436
DOLAR 8,58
EURO 10,40
ALTIN 513,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de evlat dehşeti! Para vermeyen anne ve babasını öldürdü

Balıkesir'de evlat dehşeti! Para vermeyen anne ve babasını öldürdü

BALIKESİR'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki zanlı, para istediği anne ve babasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen zanlı, tutuklandı.

Abone ol

Balıkesir’in Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde 'uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen (20), iddiaya göre annesi Sevgi Diplen (46) ve babası Şenol Diplen'den (47) para istedi.

Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

Komşular çığlık seslerini duydu 

Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs aşısında 3. doz planı! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın ısınmasına karşı metan yiyen mikroplar görevde
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
e okul karne görüntüleme ekranı TC ile giriş nasıl olur?
Suriye'den Erdoğan'a çağrı: Türkiye'den askeri müdahale talep ediyoruz
PKK'ya katılmak için Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
Sağlık Bakanı Koca müjdeledi! 35 milyonuncu doz yapıldı
ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: Ölü ve yaralılar var
AÖL sınavları 2021 3. dönem AÖL sınavı ne zaman?
Çalışanlarını gözetleyen IKEA Fransa'ya 1 milyon euro'luk ceza
CHP'den sistemi kaldıracak teklif! Maddelerde bunlar var
Yorumlar 7 yorum