e okul karne görüntüleme ekranı TC ile giriş nasıl olur?

2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran cuma günü bitecek ve milyonlarca öğrenci karnesini alacak. Bu yıl da karneler online olarak e okul üzerinden alınacak. e okul karne notu görüntüleme öğrencilerin TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulanacak. Yüz yüze karne almak isteyen öğrencile ise 2 Temmuz'da karnesini alacak.

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Öğrenciler bu yıl da pandemi nedeniyle eğitim hayatına online olarak devam etti. 2020-2021 eğitim yılının bitmesine ise artık sayılı günler kaldı. Okullar 18 Temmuz cuma günü kapanıyor ve telafi eğitime katılmak istemeyen öğrenciler için yaz tatili başlıyor. Öğrenciler ise karne notlarını nereden öğreneceklerini, karne notu sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Karne notları 18 Haziran'da MEB tarafından e okul üzerinden erişime açılacak. İsteyen öğrenciler yüz yüze karnelerini 2 Temmuz'da okullardan alabilecekler. e okul üzerinden karne sorgulama işlemi ise öğrencinin TC numarası ve öğrenci okul numarası ile yapılacak. İşte 2. dönem karne notu sorgulama işlemi yapma...

E-Okul karne notu görüntüleme ekranına okul numarası ve TC Kimlik Numarası ile ulaşmak mümkün olacak. Bu bilgilerle giriş yaptıktan sonra ekrandan ulaşılabilecek. Ancak karne ekranı, E-Okul tarafından 18 Haziran itibariyle erişime açılacak. Peki, E-Okul karne notu nasıl görüntülenebilecek?

e-okul karnelere nasıl bakılacak: Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.



E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Karneler ne zaman verilecek: Karneler ne zaman verilecek sorusu için önemli bir yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır: Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.



Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.