Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. için başkent Berlin'de eylemini sürdüren anne Maide T, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 651'inci gününde sürüyor. Diyarbakır'a gelerek, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Maide T, annelerin elinde kızının fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.
"Çocuklarımızı istiyoruz", "Maide anne nöbette", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Artık yeter, söz annelerin" yazılı dövizler taşıyan anneler "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir, HDP kalleştir" sloganları attı.
Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından dolayı 93 haftadır eylem yaptığını söyledi.
"Buranın eylem başlatması hepimize örnek oldu"
Avrupa'da başlattığı eylemine devam ettiğini dile getiren Maide T, Diyarbakır annelerine destek vermek ve onlardan destek almak için geldiğini belirtti. Annelerin HDP ve PKK'ya karşı mücadelesinin buradan başladığına işaret eden Maide T, "Buraya gelmek boynumun borcuydu. Buranın eylem başlatması hepimize örnek oldu. Bu örneklerin devamı gelir inşallah. Burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa'da da herkes ayağa kalkar. Çünkü PKK Avrupa'ya daha çok yöneldi." dedi.