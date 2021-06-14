Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Diyarbakır annelerini ziyaret etti

"Buranın eylem başlatması hepimize örnek oldu"

Avrupa'da başlattığı eylemine devam ettiğini dile getiren Maide T, Diyarbakır annelerine destek vermek ve onlardan destek almak için geldiğini belirtti. Annelerin HDP ve PKK'ya karşı mücadelesinin buradan başladığına işaret eden Maide T, "Buraya gelmek boynumun borcuydu. Buranın eylem başlatması hepimize örnek oldu. Bu örneklerin devamı gelir inşallah. Burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa'da da herkes ayağa kalkar. Çünkü PKK Avrupa'ya daha çok yöneldi." dedi.