Dışişleri'nden Atina'daki MED-7 toplantısına sert tepki

Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkelerinin toplantısında alınan kararlara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Akdeniz'e kıyısı olan 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımlanan ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED-7) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda yayımlanan ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Akdeniz'e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımlanan ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir. Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamaz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadesini kullandı.