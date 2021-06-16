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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İBB’ye ‘temel atmama ’göndermesi

Anadolu Ajansı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İBB’ye ‘temel atmama ’göndermesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaline ilişkin, "İptal edenler, bugün yaşadığımız müsilaj felaketi nedeniyle projenin önemini ancak anlayabildiler. İstanbul ihmale gelmez." dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın şartları nedeniyle bir süre ara verdiği ziyaretlere yeniden başlayan Kabaktepe, Bahçelievler ve Bakırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretinde açıklama yapan Kabaktepe, " 'İhtiyaç yok' diyerek Silahtarağa Projesi'ni iptal edenler, bugün yaşadığımız müsilaj felaketi nedeniyle projenin önemini ancak anlayabildiler. İstanbul ihmale gelmez. O yüzden çağrı yapıyoruz, İstanbul'un hizmet kalitesini düşürmeyin. İstanbul'da son 2 yılda artan çevre felaketleri ihmalden kaynaklanıyor. İlk televizyon programına çıktığım zaman söylemiştim, 'algı balonlarını tek tek patlatacağız' diye. Balon patlatma işi o kadar tutmuş ki şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi balonunu kendi patlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

" 'Silahtarağa Projesi için bu kadar arazi lazımmış, bu kadar para lazımmış, bu yatırım lazımmış.' diye bahane sıraladılar. Büfe kurmuyorsun, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuruyorsun, tabii ki o kadar arazi, bütçe, yatırım lazım olacak. 'İstanbul'u gereksiz bir masraftan kurtardık.' diye alkışlar arasında övünerek anlattılar. Derken, müsilaj geldi. Şimdi ne diyorlar 'İleri biyolojik atık su arıtma tesisleri yapmamız lazım.' AK Parti döneminde yapılan projelere, yatırımlara çeşitli bahaneler uydurarak iptal edenler, şimdi kendi şişirdikleri algı balonlarını tek tek elleriyle patlatıyorlar. İş yapamayınca yalana, algıya sarılıyorlar. Şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları zamanında hayata geçirmezseniz, bu ihmalin altında ezilirsiniz."

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