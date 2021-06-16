Patronlar aşıyı zorunlu tutabilir mi?

Özel sektör çalışanları aşı olup olmamayı iş verenlerin sorgulaması durumunda ne yapabileceklerini merak ediyor.

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Aşılamanın hız kazanmasıyla SGK'lı çalışanlara da aşı hakkı tanınmış oldu. İş çıkış saatinde aşı olmak isteyenler hastanelerde kuyruk oluşturdu. Bu durum özel sektör için bir soruyu beraberinde getirdi. İş yeri sahipleri çalışanlarına aşı olmayı zorunlu hale getirebilir mi? Aşı olup olmadığının belgesini görmek isteyebilir mi? Bu gerekçeyle işten çıkarmalar olabilir mi?

Anayasa ne diyor?

Kasaroğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan bilgilendirme notunda Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığı’ başlıklı 17. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” düzenlemesine atıf yapılıyor.

Hukukçulara göre devletin aşıyı zorunlu tutmadığı bir durumda iş yerleri çalışanlarına aşı olmamaları durumunda herhangi bir yaptırımda bulunamaz.

Kanunda bulaşıcı hastalık olarak geçmiyor

Avukat Oktay Durman’a göre ise Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 57.’inci maddesinde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması halinde hastalığa maruz kalanların aşılanmasına yetki veriliyor ancak Covid-19 bu kanunda bulaşıcı hastalık olarak yer almıyor.

Durman şöyle devam ediyor: “Bu açıdan baktığımızda, yürürlükteki mevzuatımız açısından, işverenlerin işçiyi Covid-19 aşısı olmaya zorlayamayacağını ifade edebiliriz.”

Aşı durumumu işverenle paylaşmak zorunda mıyım?

Avukat Melih Bahtiyar bu noktada kişinin rızasının alınması gerektiğini söylüyor. Bahtiyar, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6’da kişilerin sağlığına ilişkin bilgilerin özel nitelikli kişisel veri kapsamında olduğu değerlendirilmektedir. Bu madde kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu durumda aşı bilgisinin de çalışanın açık rızasına bağlı olduğu, bu bilginin paylaşılmasının zorunlu tutulamayacağını değerlendirmekteyim” diyor.

Yönetim danışmanı Canan Duman’a göre şirketler aşı olmayan çalışanlarından evde çalışmaya devam etmelerini de isteyebilir.