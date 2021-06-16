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Bakan Koca bir günde 224 kişiye aşı yapan görevliyi takdir etti

Bakan Koca bir günde 224 kişiye aşı yapan görevliyi takdir etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya hesabından bir günde 224 kişiye aşı yapan görevliye teşekkür etti. Koca, 'Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.' ifadelerini kullandı.

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Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama programında vites yükseltti. Dün bir milyonun üzerinde aşılama yapılarak hem rekor kırıldı hem Türkiye'nin sağlık alt yapısı göz kamaştırdı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, bir günde 224 kişiye aşı yapan görevli ile ilgili bir paylaşım yaparak, teşekkürlerini sundu. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.

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