Ada Masalı Poyraz Alp Navruz kimdir kaç yaşında dizileri

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. Haziran ve Poyraz'ın yollarının Kırlargıç Adası'nda kesişmesini anlatan aşk kokan dizinin başrolünde Alp Nevruz ve Ayça Ayşin Turan var. Peki Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, Alp Navruz boyu kaç cm?

Abone ol

Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Salı günleri yayınlanacak olan Ada Masalı, Ege Bölgesi’nin en sevilen yerlerinden birinde gerçekleşiyor. Peki dizide Poyraz'ı oynayan Alp Navruz kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını ekrana taşıyacak.

Ada Masalı nerede çekiliyor:

Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

Kırlangıç Adası nerede: Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır.Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.

Ada Masalı oyuncuları kimdir:

Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Bedia Ener

Ada Masalı konusu nedir:

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz’ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.

Alp Navruz kimdir: Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğan model ve oyuncudur.

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi. Şimdilerde Star TV'ni yeni dizisi Baht Oyunu' nda Poyraz karakterine hayat verecek.

Rol Aldığı Yapıtlar

2021- Ada Masalı (Poyraz) ( TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)