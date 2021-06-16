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Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ: Partinin ismi belirlendi

Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ: Partinin ismi belirlendi

Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Ağustos ayında partileşmeyi tamamlamayı planladıklarını söyledi. Özdağ, partinin isminin belirlendiğini kuruluşun tamamlanmasıyla açıklanacağını belirtti.

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Bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ve "Ayyıldız Hareketi" üyeleri, İzmir'de basın mensupları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdağ, Türkiye'nin eş zamanlı olarak devlet, milli birlik, ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere 4 önemli alanda sorun yaşadığını, devleti "bütün milletin devleti" haline getirmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Toplumda ayrışma yaşandığını savunan Özdağ, "Ayyıldız Hareketi olarak intikam, öfke ve kavga istemiyoruz. Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye ekonomisinde köklü değişiklikler yapacak bir programla yola çıkıyoruz. Bu programın bir bölümünü İzmir'deki iş dünyasıyla yapacağımız temaslarda paylaşacağız. Biz krediyle tüketen bir Türkiye değil üreten bir Türkiye için yola çıkıyoruz." dedi.

Ağustos ayında hareketin partileşmesini planladıklarını ifade eden Özdağ, soru üzerine Türkiye'de bir erken seçim olacağını düşünmediğini, tüm çalışmalarını 2023'e göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Partinin isminin belirlendiğini fakat kuruluşunun tamamlanmasıyla açıklanacağını kaydeden Özdağ, "Kurucular kurulumuzun büyük bölümünü oluşturduk. Entelektüel temelleri çok sağlam, Türkiye'nin önüne yeni bir perspektif veren, salgın sonrası dünyaya cevap veren bir parti programı hazırladık. Demokratik bir tüzüğün taslağını hazırladık." diye konuştu.

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