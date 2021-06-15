Erdoğan'dan Azerbaycan'a tarihi ziyaret Ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde Aliyev ile biraraya geldi. Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev biraraya geldi. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Karabağ'a ziyarette bulunan ilk devlet başkanı oldu. Gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'nın kalkınması için her türlü yardımın yapılacağının altını çizerek, Şuşa'ya başkonsolosluk açılacağını ilan etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün farklı bir duygunun içerisindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu ve Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Arkadaki fonda görülen bina Ermeni mezaliminin bir ifadesidir.

Kahraman Azerbaycan ordusunun zaferini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün bambaşka heyecan vardı. Şimdi kadim şehir Şuşa'da bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları takip ediyoruz. Altyapıda yoğun çalışmalar var, bir taraftan yollar yapılıyor, enerji santralleri açılıyor. Susuz olan bu bölge suya kavuşuyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanlarına da kavuşacak. Kardeşlerimize katkıyı veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Buranın gerçek sahipleri evlerine dönsün. Onlara gerek mali destek gerek iş imkanları olsun her türlü desteği vermek suretiyle onların buralara geri dönmeleri bölgeyi zenginleştirecektir. Bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için gereken destekleri alacağız. Bizim de TOKİ ile birlikte atmayı planladığımız adımlar var.

Her türlü fedakarlığa varız

Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur.

İki ülke arasında kimlikle seyahati 1 Nisan itibariyle başlatmış buluyoruz. Bu adım ikili ilişkileri birbirimize yaklaştıracaktır.

Türkiye Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin pek çok içeriği kapsadığı gibi sadece iki ülkeyi değil bölgeyi kapsayan adımları görüyoruz. Şuşa'da bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştirilen adımların daha hızlı olmasını planlıyoruz.

Zengezur koridoru projesinin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır."

Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüzdür.

Aliyev'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Şuşa Beyannamesi yeni iş birliğinin teminatıdır.

2. Karabağ muhaberesinde Aziz kardeşim Erdoğan net ve açık desteğini ilan etmiştir. Muhaberenin ilk saatlerinde Azerbaycan tek değil demiştir. Muhaberenin ilk saatlerinden itibaren aziz kardeşimin ve Türk halkının desteği bize güç verdi.

Bütün Türk halkının muhabbetini sevgisini dayanışmasını gördük. Biz bir millet iki devletiz. Muhabere bunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye'nin desteğini unutmayacağız. Türkiye Azerbaycan birliği kardeşliği ebedidir.