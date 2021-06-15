Adana'da 'para etmiyor' diye Meral Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı.

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarlada çiftçileri ziyaret etti. Bölgede çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi, bir çuval soğanı para etmediği gerekçesiyle Meral Akşener’in önüne döktü. İsmi öğrenilemeyen kişi soğanları döktükten sonra, Meral Akşener’e “para yapmıyor” diye bağırıp isyan etti.

Akşener daha sonra bölgeden ayrıldıktan sonra çiftçi para etmediği gerekçesiyle döktüğü soğanları geri yerden topladı.

Hatay'da CHP'li parti üyesi kuyumcu tezgahının arkasına geçerek Akşener'e dert yanmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da esnaf ziyaretinde tartışılan görüntülere tanık olunmuştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip ekonomik durumu kötülemeye başlamıştı. Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını vermişti.