BIST 1.446
DOLAR 8,55
EURO 10,37
ALTIN 513,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da kahve almaya gidenler şok oldu! Üyesi olduğu parti binasında...

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kahve almaya gidenler şok oldu! Üyesi olduğu parti binasında...

Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında rahatsızlanan 52 yaşındaki parti üyesi, yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılmasına karşın hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, saat 11.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3. katında bulunan Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde il başkanlığına gelen 2 çocuk babası Ercan Başak (52), çay ocağına girdi. Bir süre sonra ocağa kahve almaya gelenler Başak’ı yerde hareketsiz yatar halde buldu.

Partililerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılan Başak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Başak’ın daha önce anjiyo olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Eve adam alıyor' sözü İzmir'de ortalığı karıştırdı! Suratına kezzap atmazsam... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Radamel Falcao koronavirüse yakalandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Dorçe Prefabrik-İnşaat modüler prefabrik yapılarıyla toplu konut projelerine katkı sağlıyor
İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili kendi belirlediği tazminatı ödeyecek
Erdoğan'ın ziyaret edeceği Şuşa Azerbaycan için bir şehirden daha fazla anlam taşıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Mobil ekipler sanayi bölgelerinde aşı yapacak
Somali'de askeri eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 20 asker öldü
HDP için Anayasa Mahkemesi 21 Haziran'da inceleyecek
Polisiye romanların usta kalemi: Peyami Safa
Cinleri bahane edip İstanbul'da tecavüz etti! 2 ayda yaptığı işkenceler kan dondurdu
Yorumlar