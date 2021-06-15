Somali'de askeri eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 20 asker öldü

Somali'de askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 20 asker hayatını kaybetti.

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Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlatması sonucu en az 20 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Askeri eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısını üstlenen terör örgütü Eş-Şebab, "saldırıda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini" iddia etti.