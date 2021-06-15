Mersin'de kızı üvey babasıyla kaçınca bunalıma girdi! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

MERSİN'de, çıktığı televizyon programında birlikte yaşadığı Uğur H.’nin (37), ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığını öğrenince bunalıma girdiği belirtilen Hatice Daver (38), 2 kızını bıçakla yaralayıp, kendini asarak yaşamına son verdi.

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Anamur’da oturan Hatice Daver, ilk evliliğinin ardından 5 yıl önce Uğur H. ile birlikte yaşamaya başladı. İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Daver'in, Uğur H.’den de 1 çocuğu oldu. Hatice Daver'in ilk eşinden olan kızı G.D. (18), 11 Nisan'da ortadan kayboldu.

Uğur H.'nin de ortadan kaybolması üzerine Hatice Daver, 31 Mayıs'ta bir televizyon programına katılıp, kızının bulunmasını istedi.

Kızı üvey babasıyla kaçtı, bunalıma girdi

Program sırasında yayına bağlanan komşuları, kayıp kızla üvey babasının birlikte kaçtığını ileri sürdü. Duydukları karşısında şoke olan Hatice Daver, Anamur'a döndü.

Bunalıma giren Hatice Daver, bugün saat 05.00 sıralarında Saray Mahallesi'ndeki evinde kızları M.D. (9) ile M.H.'yi (2) bıçakla yaraladı. Polisi arayıp “Çocuklarımı öldürdüm” diye ihbarda bulunan Hatice Daver, ardından merdiven boşluğundaki demire bağladığı iple kendisini asıp intihar etti.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde buldukları 2 çocuğu hastaneye götürdü. Hatice Daver'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.