'Eve adam alıyor' sözü İzmir'de ortalığı karıştırdı! Suratına kezzap atmazsam...
İZMİR'de aynı binada farklı dairelerde yaşayan 36 yaşındaki Ukrayna asıllı Diana Ş. ile 48 yaşındaki Romanya uyruklu Carmen K. arasındaki tartışma karakolda bitti.
Karabağlar'da protez tırnak işiyle uğraşan 48 yaşındaki Romanya asıllı Carmen K., ipek kirpik uzmanı Ukrayna asıllı 36 yaşındaki arkadaşı Diana Ş.'yi arayarak, 'Arkadaşım ve sevgilisi ile kavga ettim. Karakoldayım. Kalacak yerim yok. Bana yardımcı olabilir misin?' diye sordu. Diana Ş. de durumu kayınvalidesine anlattı.
Kayınvalidesi de oturdukları binanın alt katındaki bir daireyi Carmen K.'ye kiralayabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Carmen K. burada yaşamaya başladı. Köpeğinin kaybolduğu gerekçesiyle tepki gösteren Carmen K. ortalığı birbirine kattı.
Evden çıkmasını istedi: Carmen K., evdeki camı ve çerçeveyi indirdi. Daha fazla sorun yaşamak istemeyen Diana Ş.'nin kayınvalidesi Dilek K., Carmen K.'nın evden çıkmasını istedi. Dilek K., peşin verdiği kirayı geri isteyen Carmen K.'dan önce kırdığı camları yerine taktırmasını istedi.
Geri istedi: Yaşanan tartışma sonrası Carmen K. polise giderek şikayetçi oldu. Evinde buzdolabı bulunmayan Carmen K., yiyeceklerini buzdolabına koyması için verdiği komşusu Diana Ş.'den geri istedi.