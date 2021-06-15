'Eve adam alıyor' sözü İzmir'de ortalığı karıştırdı! Suratına kezzap atmazsam...

Karabağlar'da protez tırnak işiyle uğraşan 48 yaşındaki Romanya asıllı Carmen K., ipek kirpik uzmanı Ukrayna asıllı 36 yaşındaki arkadaşı Diana Ş.'yi arayarak, 'Arkadaşım ve sevgilisi ile kavga ettim. Karakoldayım. Kalacak yerim yok. Bana yardımcı olabilir misin?' diye sordu. Diana Ş. de durumu kayınvalidesine anlattı.