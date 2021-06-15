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Galatasaray'da Radamel Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Radamel Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan takımda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sponsor hastane Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçti. Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya halen milli takımlarında olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda günün ikinci antrenmanı saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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