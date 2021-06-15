Mustafa Destici'den bomba Çin çıkışı! Türkiye'ye 200 milyar dolar tazminat ödemeli

Bütün dünyanın tartıştığı Covid-19'un bir biyolojik silah olduğu yönündeki iddialar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tarafından Türk siyasetinin de gündemine taşındı.

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Dünya genelinde benzeri görülmemiş boyutta bir tehdide neden olan Çin Virüsü'nün doğal bir süreç neticesinde yayılıp yayılmadığı yönündeki soru işaretleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son olarak uluslararası toplantılarda da gündeme gelen virüsün kaynağına ilişkin şaibeler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eliyle Türk siyasetinde de masaya yatırıldı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Destici, insan sağlığı için yarattığı tehdit nedeniyle Çin'in bedel ödemesi gerektiğini ve aksi takdirde insanlığın gelecekte daha ağır bedeller ödemek durumunda kalacağını kaydetti.

BBP lideri Destici'nin açıklamaları şöyle:

"Çin devleti sebep olduğu covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye kişi başına 2000 dolar, toplamda en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemelidir. Elde edilecek tazminatın tamamı, başta esnaflarımız ve çalışanları olmak üzere zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır.

Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan viroloji ensititüsünden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin’e yaptığının hesabı her yönüyle mutlaka sorulmalıdır.

Özgür dünya, zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Zalim Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa, insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz. Çin’in ödeyeceği bedel, gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm iktidarlara ibret olacaktır."