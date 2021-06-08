DSÖ danışmanı ezberleri bozdu! İtiraf gibi koronavirüs açıklaması

Küresel aşılamada 2 milyar 150 milyon dozu geride bırakan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü ancak virüsün neden ve nasıl ortaya çıktığı hala tartışma konusu. Bu tartışma bir DSÖ danışmanının Çin ve virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gündeme geldi.