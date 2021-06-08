DSÖ danışmanı ezberleri bozdu! İtiraf gibi koronavirüs açıklaması
Dünya genelinde 3 milyon 750 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD'de yayınlanan bir programın canlı yayın konuğu olan DSÖ danışmanı Kovid-19 hakkında itiraf gibi açıklamalar yaptı.
Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) küresel gündemimizdeki yerini koruyor. Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 210 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 747 bine ulaştı.
Küresel aşılamada 2 milyar 150 milyon dozu geride bırakan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü ancak virüsün neden ve nasıl ortaya çıktığı hala tartışma konusu. Bu tartışma bir DSÖ danışmanının Çin ve virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gündeme geldi.
ABD'de yayınlanan bir programın canlı yayınına konuk olan DSÖ danışmanından Kovid-19 ile ilgili itiraf gibi açıklamalar geldi.
DSÖ danışmanı Metzl Fox, kurumun resmi açıklamalarının aksine Çin'in koronavirüsün kökenini örtbas etmeye çalıştığını ve bilim insanlarının önündeki en büyük engel olduğunu iddia etti.