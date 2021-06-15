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Sahte içki kabusu! Kayseri'de bir kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu! Kayseri'de bir kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hüseyin Bakır (45) hayatını kaybetti.

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Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hüseyin Bakır'dan bu sabah haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evde, Bakır'ı oturma odasında hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Bakır'ın öldüğü belirlendi. İlk incelemede sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Hüseyin Bakır'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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