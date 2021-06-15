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Zonguldak'ta sesi duyan sokağa indi! Kanlar içerisinde bulundu

İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta sesi duyan sokağa indi! Kanlar içerisinde bulundu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye silah sesi üzerine sokağa inen mahalle sakinleri 49 yaşındaki komşuları Erdal Gültekin’i yerde kanlar içerisinde buldu. Mahalle sakinleri durumu 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri evli ve 3 çocuk babası Gültekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gültekin’in yanında av tüfeği bulunurken, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi içerisine alırken, savcının incelemesinin ardından Gültekin’in cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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