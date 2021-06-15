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Kısıtlamalar kalktı! Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı

Kısıtlamalar kalktı! Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı

Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber bugün itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

İkram dönemi başlıyor

TRTHaber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

21.00'de sona erecek

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek. İşletme sahipleri ise ilerleyen süreçlerde bu saat kısıtlamasının kalkmasını istiyor.

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