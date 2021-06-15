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Koronavirüs ilacından kötü haber geldi

Koronavirüs ilacından kötü haber geldi

Koronavirüs tedavisi için geliştirilen AZD7442 isimli ilaç için beklenen gerçekleşmedi.

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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.

Salgın ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2 milyar dozu geride bırakan dünya gelecek için umutlu.

Ancak bilim insanları salgına karşı kesin zaferi ilan etmek için virüse karşı ilaç geliştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

Haliyle bilim ve tıp dünyası Kovid-19'a karşı bir ilaç üretmek için yoğun mesai yapıyor. İngiltere’deki University College London Hastanesi (UCLH) ile AstraZeneca da bu alanda çalışmalar yürütüyordu.

Ancak bu çalışmadan kötü bir haber geldi. Market Watch'ta yer alan habere göre, üzerinde çalışılan ilacın başarılı sonuç vermediği açıklandı.

AZD7442 isimli ilaç terapisinin semptomları yüzde 33 oranında azalttığını duyuran ekip, bunun virüse karşı yeterli olmadığının altını çizdi.

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