Mustafa Cengiz, FIFA'ya giden iki futbolcuyu açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de flaş açıklamaların altına imza attı. Cengiz, 'Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim, en doğru yaptığım işlerden biridir. Belhanda ve Feghouli, bizi FIFA'ya verdi' diye konuştu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında sarı kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim. Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi... Aday, ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara bir saygısızlık etme hakkım var mı? Yok. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir. 3.5 yıl boyunca hiç soyunma odasına girmedim. Neyi yönetemedik? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştirin! Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım..."

"Benim Florya ile temasım sadece Abdurrahim'dir. Kendi kendime futbolu eleştirdiğim oldu. Her insan gibi. Bizden ayrılan Aslı kızımızın demeçlerini okuyunca yerimden hopladım. İlk gün moral için gittim Florya'ya. O gün hoca çağırdı bizi zaten. Ben hangi gün yemeğe, soyunma odasına gelmişim? Ayıp değil mi? Galatasaray kültürü bu mu? Köy ağası gibi orada oturacağım, çocuklar gelecek. Olmaz bu. Bana 'Gelme' deseydiniz. Zaten ilk ve sondu. Zaten sen çağırdın hocam. Toktum ama gittim"

"Her şeyi 3 seneye sığdırmak mümkün değil. Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerek arkadaşlar. Bizim ödemelerimiz var. Baskete var, voleybola var. Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde, öde, öde bitiremedik. Loca alanlar oldu. Seyircisiz oynanmasına rağmen aldıkları locaları iptal etmediler. Hala aday olmamı isteyenler var onlara çok teşekkür ediyorum. Benim istifa etmemin tek sebebi sağlık sorunları. İstifa değil. Başkanlığa aday olmamamın tek sebebi sağlık sorunları."

"Aday olmama nedenim sağlık. Rahatsızım kardeşim. Gidip tekrar dinleneceğim. 3-5 gün kımıldayamayacağım. Pardon, yönetim, dernek toplantımız var. Ondan sonra gideceğim. Arkadaşlarım da öyle. Oğlum yardımcı oluyor; yüzde 100 o götürüyor. Oğluma saldırmasınlar. Ben her gün buraya memur gibi gelip akşam 9'da çıkmaya. Hanımın da sinirleri geçsin diye 9'a bırakıyorum. Kadın demiyor 'kayışı kopardın sen' diye. Eyvah, gene Galatasaray kültürüne uygun olmayan bir laf ettik."

"Falcao transferinde pişmanım"

"Beni üzen Falcao transferi... Daha "F" harfi yok, menajerler de iyi çalıştı sosyal medyada, onu da söyleyeyim. Falcao'yu kim istemez? Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim."

"Futbolcularıma 'şerefsiz' demedim"

"Ben yenilgiye bir şey demiyorum ama bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma 'şerefsiz' demedim. Onlar tam aksine 'şerefli ve haysiyetli' oldukları için bunu bilin dedim. Yapmayın arkadaşlar ya. Ben bunu demedim, demem! Bana yakışmaz. Nitekim sağ olsun, Gedson ve diğer çocuklar ölümüne oynadı. Benim ne dediğime tam bakın, doğru tercüme edin. Ben Galatasaray'ı bir çatışmaya, kaosa götürecek bir başkan değilim."

"Gelen kişiler Fatih Terim'i de getirebilir"

"Şu an desteklediğim bir başkan adayı yok, hepsine eşit mesafedeyim. En yakından tanıdığım Yiğit Şardan'dır. Tribün arkadaşım. Ben şimdiden şunu destekliyorum dersem, ona artı da yazabilir eksi de. Bizi sevmeyen çok insan var. Gelen kişiler Fatih Terim'i de getirebilir, hiçbir şey demem. Bu onların tasarrufu arkadaşlar. Ben imzalamam dedim, bitti. Nerede kendini Galatasaray için yararlı görüyorsan oraya git. Yiğit Bey, tam hazırlıklı değildi sanırım benim arkadaşlarıma müracaat etti. Ben kimseye diğer yönetimlere girmeyin demem."

Okan Buruk ve Mustafa Denizli iddiası

"Ben teknik direktörü gelecek yönetime bıraktım. Ben Fatih Terim varken asla ikinci bir teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylemem. Okan Buruk'la telefon görüşmesi bile yapmadım. Hocaya ayıp olur. Mustafa Denizli 30 yıllık arkadaşım. Fenerbahçe'ye gittiğinde üzüldüm. Beşiktaş'a telefonunu verdiğimde, bana fırça attı, 'Neden veriyorsun' dedi. O da bizim aramızdadır."

"Belhanda'yı gönderdiğime pişman değilim"

"Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim, en doğru yaptığım işlerden biridir. Belhanda ve Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayabilirim. Bu bizi üzdü. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera indirim yaptı. Muslera'nın da açıklama yapmasından rahatsız oldum. Sen futbolcusun."