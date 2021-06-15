Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu bir ilk olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Şuşa, Azerbaycanlılar için çok sayıda tarihi anıta sahip olması ve pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması nedeniyle sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.