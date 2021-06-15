Erdoğan Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu bir ilk olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın geziyi böyle duyurmuştu:
NATO zirvesinin ardından Azerbaycan’ın tarih ve kültür başkenti Şuşa’ya gidiyoruz. Karabağ zaferini taçlandıran bu ziyaret, Türkiye-Azerbaycan bağlarını daha da güçlendirecek ve derinleştirecek. Kafkasların tarihi inanç, azim ve cesaret ile yeniden yazılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Şuşa, Azerbaycanlılar için çok sayıda tarihi anıta sahip olması ve pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması nedeniyle sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.
Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önemi bulunuyor.