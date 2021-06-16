Ada Masalı Haziran kim oynuyor gerçek adı nedir?

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. Haziran ve Poyraz'ın yollarının Kırlargıç Adası'nda kesişmesini anlatan aşk kokan dizinin başrolünde Alp Nevruz ve Ayça Ayşin Turan var. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Salı günleri yayınlanacak olan Ada Masalı, Ege Bölgesi’nin en sevilen yerlerinden birinde gerçekleşiyor. Peki dizide Haziran'ı oynayan Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Beş abisi, bir ablası vardır. Ayça Ayşin Turan, baba tarafından aslen Kastamonuludur, anne tarafından Selanik göçmenidir.

İlk, orta, liseyi öğrenimini Sinop'ta aldı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.

Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim gördü. Oyuncu koçu Ferit Selçuk'tan dersler aldı.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2011 yılında 'Dinle Sevgili' dizisinde 'Gülfem' karakterini oynayarak yaşadı.

2013 yılında 'Karagül', 2016 yılında 'Altınsoylar', 2017 yılında 'Meryem', 2018 yılında 'Hakan: Muhafız', 2020 yılında 'Zemheri', 'Arıza', 2021 yılında 'Ada Masalı' dizilerinde boy gösterdi.

2015 yılında 'Sevimli Tehlikeli' adlı sinema filminde 'Zeliş' rolünü oynadı.

Özel hayatı: 1992 doğumlu olan Ayça Ayşin Turan, 2021 yılı itibarıyla 29 yaşındadır ve bekardır.

Ayça Ayşin Turan 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve akrep burcudur