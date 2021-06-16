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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'ne konuştu Dünyaya mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'ne konuştu Dünyaya mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti. Karabağ zaferine övgülerini dile getiren Erdoğan'ın dünyaya mesajı vardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Azeri kardeşlerim Karabağ’da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu.

Büyük bir liderlik göstererek bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran Azerbaycan ordularını ve hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. 

Bugün bütün imkanlarımızla Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.

Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

Bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı. Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın.

Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız.

Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir.

Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız.

Erdoğan akşam Galler maçını izleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sabah saatlerinde ise, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı. Ziyaretinin ardından ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne gelen Erdoğan, "Azeri kardeşlerim Karabağ'da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar. Şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kardeşlerimizin kederi kederimiz" sözlerine yer verdi.

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