Ekonomist Emre Alkin'den dikkat çeken dolar sözleri! 'Yükselecek' deyip nedenleri sıraladı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yeniden yükseliş trendine giren dolar ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. 'Dolar kuru kaldığı yerden yükselmeye devam edecek" diyen Alkin, sebeplerini üst üste sıraladı.

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Yurt içi para piyasalarında merakla beklenen NATO zirvesi sona erdi.

Piyasalarda ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu geçen görüşmelerinin beklentisi satın alınırken dolar kuru da bu doğrultuda tarihi zirvesi olan 8.88 TL’den 8.30 TL’ye kadar gevşedi. Yalnız kritik görüşmenin hemen ardından dolar kurunda ciddi bir yükselme yaşandı.

“Dolarda dalgalanmalar devam edecek''

Türkiye’nin en önemli iktisatçılarından olan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin NATO zirvesinden dolar kurunun nasıl etkilendiği hakkında çıkarımlarda bulundu. Dolar kuru için beklentilerin gerçekleşmeye başladığını belirten Emre Alkin “Bu olumlu havadan dolayı düşmüş olan dolar kuru hafif hafif yükselmeye başladı. Bu dalgalanmalar devam edecek haberiniz olsun” dedi.

Emre Alkin konuşmasının devamında açıklanacak ekonomik verilerin negatifliğinden bahsederken “ Allah yardımcımız olsun. Beklentiler satın alındı. Dolar kuru kaldığı yerden yükselmeye devam edecek. Niye çünkü dolar kurunun yüksek kalmasını sağlayan sebepler hala ortada” diye konuştu.

Dolar kuru neden düşmüyor?

Konuşmasının son bölümünde dolar kurunun neden yükseleceğiyle alakalı maddeler sıralayan Emre Alkin “acı ama gerçek” diyerek şunları söyledi:

“Tükriye’de dolar kurunun yükselmesi için her türlü sebep hala ortada duruyor. Yani bir Biden Erdoğan görüşmesinin meydana getirdiği olumlu havayla dolar kurlarının istikrarlı bir şekilde düşeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Döviz borcumuzun milli gelire oranı, Rezervlerimizin durumu yani Merkez Bankası’nın net varlıklarının durumu, aynı zamanda ülkede dövize endeksli fatura keserek kendini kurtarma gerçeği, İthalatımızın durumu, Turizmde olan beklentilerimizi sürekli erteleniyor vs. bunları üst üste koyduğumuzda türkiye’de dolar kurunun istikrarlı seyri için çok fazla beklenti içinde olmamak lazım. Acı ama gerçek”