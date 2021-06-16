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Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına sopayla saldırı! 6 zanlı adliyede

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına sopayla saldırı! 6 zanlı adliyede

AYDIN'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Marinadaki bir restoranda Atabay ve avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Atabay'a destek veren bir grup da adliyeye giren zanlılara tepki gösterdi.

Öte yandan, işletme ruhsatı olmadığı için otelinin belediye tarafından mühürlenmesi üzerine saldırıya azmettirdiği iddiasıyla aranan A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Didim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

Atabay, saldırının ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu.

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