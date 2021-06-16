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Avusturya, Sinovac aşısı yaptıranları karantinadan muaf tutacak

Avusturya, Sinovac aşısı yaptıranları karantinadan muaf tutacak

AVUSTURYA'da aşının iki dozundan yaptıranların karantinada kalması zorunluluğu kaldırıldı.

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Avusturya’da yeni seyahat düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, Türkiye’de de kullanılan koronavirüse karşı geliştirilen Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

İKİ DOZ SINOVAC YAPTIRANLAR İÇİN KARANTİNA ŞARTI KALDIRILDI
Buna göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 3’üncü ülkelerden Avusturya’ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya’da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson’un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

Sinovac ve Covishield listede 

Yeni düzenlemeyle Sinovac’ın yanı sıra Hindistan’ın geliştirdiği koronavirüs aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan, Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya’da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671’e yükseldi.

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