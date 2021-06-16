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Gaziantep'te kavgada kan aktı! Baba oğul hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te kavgada kan aktı! Baba oğul hastanelik oldu

GAZİANTEP'te, husumetli akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, baba ile oğlu yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasında sebebi bilinmeyen husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ve tüfekten çıkan kurşun ve saçmalar Fikret B. ile oğlu Mehmet B.'ye isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan  2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada yaralanan baba ile oğlu ise ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kavga sonrası polis ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem aldı.

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