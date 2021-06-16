BIST 1.435
DOLAR 8,54
EURO 10,36
ALTIN 510,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hatay'da yaptıklarını gören inanamadı! Belçika'dan sipariş aldı

İhlas Haber Ajansı
Hatay'da yaptıklarını gören inanamadı! Belçika'dan sipariş aldı

HATAY'da yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı.

Abone ol

Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 2.5 metrelik zürafa heykelini otomobil, tır, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı. İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, "Yaptığım eserlerin yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belçika'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti ve zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi." ifadelerini kullandı.

"Bu yaptığım zürafa ve fil heykeline 3 ay önce başladım" diyen Altınorak "Zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi. Sürdürülebilir atıklarla hem sanata hem ekonomiye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınorak, "Yaptığım eserlerin vermiş olduğu mesajlar, ayrıca sanata olan tutkumu daha da arttırıyor" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fransızlar yapmıştı Türkiye'de ilk olacak! Trabzon'da buraya gelen bir daha gelmek isteyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda rakibi belli oldu
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Hatay'da sesi duyan akın etti! O halde görenler kahroldu
Fenerbahçe Beko ABD'li pivot Devin Booker ile anlaşma sağladı
Fransa'da istihbarat Ermeni iddialarını reddeden Türk asıllı öğrenciyi 'aşırıcılık' sorgusuna aldı
Ataşehir'deki gasp dehşeti! Ölen kadının eşinin 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar ettiği belirlendi
Fransa maskeleri atıyor! Korona yasaklarından kurtuluyorlar
Ada Masalı Haziran kim oynuyor gerçek adı nedir?
Kars Anlaşması'nın yeni versiyonu Şuşa Beyannamesi: Siyasi irade, sorunu çözüme kavuşturdu
Türkiye Galler EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Yorumlar