Ada Masalı konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. Haziran ve Poyraz'ın yollarının Kırlangıç Adası'nda kesişmesini anlatan aşk kokan dizinin başrolünde Alp Nevruz ve Ayça Ayşin Turan var. Peki Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

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Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Salı günleri yayınlanacak olan Ada Masalı, Ege Bölgesi’nin en sevilen yerlerinden birinde gerçekleşiyor. Peki, dizide geçen Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı nerede çekiliyor? İşte Ada Masalı'nın konusu ve çekim yeri hakkında bilgiler...

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u romantik ve keyifli bir hikayeyle ada atmosferinde seyirciyle buluşturacak yeni dizi Ada Masalı bugün başlıyor.

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını ekrana taşıyacak.

Ada Masalı nerede çekiliyor:

Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

Kırlangıç Adası nerede: Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır.Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.

Ada Masalı oyuncuları kimdir:

Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Bedia Ener

Ada Masalı konusu nedir:

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz’ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.