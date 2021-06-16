Veyis Ateş Habertürk'te bir anda nasıl parladı arkasındaki güç kim?

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro rüşvet istemekle suçlanan Veyis Ateş'i kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında Ateş'in Habertürk'teki velisinin kim olduğunu yazdı.

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Firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurda dönüşü için tehdit ve şantajla 10 milyon euro istemekle suçladığı Veyis Ateş, gündemdeki yerini koruyor.

Habertürk'teki meslektaşları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'ın tepki gösterdiği Ateş'i, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kaleme aldı. Ateş'in ithamlara cevap vermemesini yadırgadığını ifade eden yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Patronu için aracılık yapan Özkök'ün etik dersi vermesine tepki"

"Ancak, rahmetli bakanlarımızdan Güneş Taner'le patronu adına aracılık pazarlığı yaptığı telefon konuşmalarının kayıtları Youtube'da duran Ertuğrul Özkök ve çağdaşlarının hâlâ sağa sola etik dersi verebildiği bir mecradan bahsediyoruz.

"Altaylı Hürriyet'teyken Turgay Ciner'i hedef alıyordu"

Bugün patronunu rahatlatmak için mesai arkadaşına ateş eden Altaylı'nın, Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde Turgay Ciner'e çakmaktan sorumlu yazar olduğu günleri hatırlamaya da yaşım müsait. Dolayısıyla bu iddialar doğru çıkarsa şaşırmam.

Peki Habertürk yazarlarının Veyis Ateş'le ilgili daha önce de kulaklarına çalınan bu iddialarından patronlarının haberdar olmaması mümkün mü?

Veyis Ateş'in yükselişinin sırrı

Kısa bir süre önce Yeni Şafak grubunda çalışan, TVNet'te pek de parlak olmayan programlar yapan Ateş'in bir anda Habertürk'ün ekran yüzü olmasının sırrı ne?

Görünüşünden konuşmasına kadar her şeyinin değişmesini şaşkınlıkla izlediğimiz Ateş'i Habertürk'te cilalamaya alan gücün, gruptaki Altaylı kliği olmadığı ortada.

O halde Ateş'in gruptaki velisi, Ciner Medya'da Altaylı'yla iktidar savaşı yürüttüğü bilinen Kenan Tekdağ olmalı. Ya da gruptan başka bir gölge mi?

Konuşsalar da bugün mesai arkadaşlarınca "Zaten hükümete yakındı" diye linç edilen Ateş'i, bir anda muhalefetin gizli kalesi Habertürk'ün başına getirecek kadar güçlü referansları öğrensek.

Gruplarında ortaya çıkan skandalla etik adına çok ilgilenen Habertürk yazarları, Ateş'in suskunluğundan yakınacaklarına yanı başındakilere bu soruları sorabilirler değil mi? Zira kamuoyunun aradığı asıl cevaplar orada gibi."