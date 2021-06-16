Piyasa uzmanlarından flaş altın yorumları! Altın Kesişim'e doğru ilerliyor kimse tutamayacak

Yatırımcıların enflasyon ve Fed’in para politikasına odaklanması altın fiyatlarını baskılamasına rağmen, altın genelde yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olarak yorumlanan 'altın kesişim'e doğru ilerliyor diyen Şatıroğlu sözlerine şöyle davam etti: