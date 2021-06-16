Piyasa uzmanlarından flaş altın yorumları! Altın Kesişim'e doğru ilerliyor kimse tutamayacak
Altın yatırımcılarının dikkati, Çarşamba günü sona erecek olan Fed faiz toplantısına odaklanırken küresel altın fiyatları geriledi. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüş ile 500 TL sınırında bulunuyor. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda olacak.
Ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altındaki desteklerin çalıştığını fakat henüz yükselişe geçmediğini belirtti. Şatıroğlu 'altın fiyatlarını baskılanmasına rağmen, altın genelde yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olarak yorumlanan 'altın kesişim'e doğru ilerliyor' dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarşamba Fed'in perşembe günü de TCMB'nın faiz toplantılarına dikkat çekerek, özellikle ABD'den gelecek faiz mesajının dolar ve altın fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.
Şatıroğlu'ndan 'altın kesişim' açıklaması
Ekonomist Tunç Şatıroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada altının henüz yükselişe geçmediğini belirtti.
Yatırımcıların enflasyon ve Fed’in para politikasına odaklanması altın fiyatlarını baskılamasına rağmen, altın genelde yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olarak yorumlanan 'altın kesişim'e doğru ilerliyor diyen Şatıroğlu sözlerine şöyle davam etti: