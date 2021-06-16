BIST 1.435
DOLAR 8,54
EURO 10,36
ALTIN 510,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Antalya'da işe gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Eve giden şok oldu

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da işe gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Eve giden şok oldu

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde bir ziraat mühendisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olarak çalışan 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 15 Haziran günü hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldı. Dönmez, bugün iş yerine gitmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Dönmez'e telefondan ulaşamayan bir grup arkadaşı evine giderek kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildiren arkadaşları, güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla şok oldu.

Elvan Dönmez’in cansız bedeniyle karşılaşan güvenlik güçleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez’in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dönmez’in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak Elvan Dönmez’in Konya nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi. Dönmez’in cenazesi Konya’dan gelecek ailesine teslim edilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fransızlar yapmıştı Türkiye'de ilk olacak! Trabzon'da buraya gelen bir daha gelmek isteyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun'dan İstanbul'a gelmişti! Kayıp kişinin cesedi 20 gün sonra kuyuda bulundu
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Konya'da eski sevgilisinin evini bastı karşılaştığı kişiye muştayla saldırdı
2. dönem karnesine nereden bakılır 2021 karne sorgulama
Veyis Ateş Habertürk'te bir anda nasıl parladı arkasındaki güç kim?
Avusturya, Sinovac aşısı yaptıranları karantinadan muaf tutacak
Gaziantep'te kavgada kan aktı! Baba oğul hastanelik oldu
Duygu Delen davasında profesörden öneri: Psikolojik otopsi yapılsın!
Ada Masalı konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Hatay'da yaptıklarını gören inanamadı! Belçika'dan sipariş aldı
Yorumlar 1 yorum