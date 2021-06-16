Kütahya'da şehit annesini dolandırmaya kalktı oğlu ve torunu tarafından böyle yakalandı

KÜTAHYA’da şehit annesi S.A.’yı (76) telefonla arayan dolandırıcı, FETÖ yalanıyla 52 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya gelirken, şüpheli Haydar H., şehit annesinin oğlu ve torunu tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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Meydan Mahallesi’nde oturan ve 1988 yılında Erzincan’da teröristlerle girilen çatışmada oğlu şehit düşen S.A.’yı telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli Haydar H., adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek evde yapılacak arama öncesi tüm para ve altınlarını gelecek kişiye teslim etmesini istedi.

Ziynet eşyalarından parmak izi alınması için poşetin siyah ve ıslak olmaması gerektiğini de ekleyen şüpheli Haydar H., “Hiçbir suç unsuruna rastlanmaması için para ve altınlarda hiç eksik olmaması gerekiyor. O yüzden bütün paranızın tutanağa eklenmesi gerekiyor. Bu para zaten size geri iade edilecek. O sizin helaliniz ve alın teriniz. Paranız ve altınınızdaki parmak izi alınacak” diyerek ikna etmeye çalıştı.

Konuşmanın ardından oğlu A.A. ve torunu O.A.’ya haber veren şehit annesi S.A., parayı ve altınları şüphelinin istediği gibi dairenin giriş kapısına bıraktı. Şüpheli Haydar H., içinde 52 bin lira değerinde altın ve para olan poşeti aldığı sırada şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede şüpheli Haydar H. yaralanırken, apartmanın bodrum katına kaçtı.

Polise kimlik sorup şüpheliyi teslim ettiler

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine kimlik soran şehit annesi S.A.’nın oğlu A.A., kaçmaması için üzerine yattığı şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli Haydar H. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.