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Eşsiz lezzetleri ve tatlarıyla Bahçeşehir'e yeni mekan

Eşsiz lezzetleri ve tatlarıyla Bahçeşehir'e yeni mekan

Friends Bistro-Bar, İstanbul Bahçeşehir’in en nezih yerinde hizmet veriyor. Bir yandan dünya mutfağından lezzetler sunuyor; bir yandan da sanatçı ve DJ performansı ile keyfinize keyif katıyor.

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300’ü aşkın kapasitesi ile hem yerli hem yabancı misafirlerini ağırlayan Friends Bistro Bar’ın işletme müdürlüğünü Nurettin Akdeniz üstleniyor. Fatih Oğuz’un müzik direktörlüğünde ise Long ve Sinec Bar seçenekleriyle canlı performansın keyfine varabilirsiniz.

''Herkesin seveceği bir yer”

Mekanın işletmecisi Nurettin Akdeniz misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geleni yaptık. Hijyen ve özveriyle uygun hizmet veriyoruz. Damak zevki sunan lezzetler hazırlıyoruz. En üst düzeyde hazırlıklarımızı tamamlayarak start verdik. Her müşterimizin bizden memnun kalması için elimizden geleni yapacağız. Burası üst düzeyde hem eğlence hem yemek hem de restoran olarak düzenledik. Herkesin seveceği bir yer.” ifadelerini kullandı.

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